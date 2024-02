Una meravigliosa Jasmine Paolini conquista il primo WTA 1000 in carriera battendo in finale la russa Anna Kalinskaya con lo score di 4-6, 7-5, 7-5. Una rimonta straordinaria della 28enne toscana, rimasta attaccata al match nei momenti di difficoltà e brava nel finale a recuperare da 4-5 con tre game consecutivi. L'azzurra da lunedì sarà n. 14 al mondo. A mezzanotte la replica della finale su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

