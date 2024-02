Al termine di una partita pazzesca, durata tre ore e 20', Luciano Darderi piega Facundo Bagnis con i parziali di 7-6, 6-7, 7-6 e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Santiago. Giovedì l'azzurro sfiderà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Luciano Darderi vola al 2° turno del torneo ATP 250 di Santiago. Fresco vincitore a Cordoba del suo primo titolo, il n.80 del mondo, in tabellone grazie ad una wild card, ha battuto per la seconda volta in pochi giorni l'argentino Facundo Bagnis, n.148 del ranking, ripescato in tabellone dopo il forfait del colombiano Daniel Elahi Galan. Il 22enne italoargentino di Villa Gesell, dopo il successo nella finale di Cordoba due settimane fa, si è ripetuto al termine di una partita pazzesca, decisa da tre tie-break e dopo tre ore e 20' di lotta. 7-6, 6-7, 7-6 i parziali per Darderi, che ha fatto valere la grande forza al servizio (13 ace e il 69% di punti vinti con la seconda). L'azzurro guadagna altri punti preziosi e non parte certo sfavorito negli ottavi contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, 161 del ranking: quattro i precedenti, con due vittorie a testa. Il match è in programma giovedì, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.