Sinner si prepara così: l'allenamento pre finale

Seduta pre finale per Sinner che sul practice court 1 ha svolto un allenamento con lo stesso sparring partner avuto nel corso del torneo. Appuntamento domenica alle 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Agli US Open è iniziata la missione finale per Jannik Sinner. Primo italiano di sempre in finale a Flushing Meadows, il n. 1 al mondo è tornato in campo 24 ore dopo la vittoria in semifinale contro Jack Draper per una sessione di allenamento sul practice court 1, gremito di tifosi pronti a vedere da vicino il tennista azzurro. Dopo aver cambiato sparring prima del match contro Draper in quanto mancino, dall'altra parte della rete è tornato oggi lo stesso sparring partner che ha accompagnato Sinner nel corso del torneo, il 22enne Liam Krall, oggi senza ranking ATP e uomo di punta della Southern Methodist University di Dallas. Classico allenamento per Jannik che si è concentrato su tutti i fondamentali, lavorando tanto anche sulle discese a rete e le volée.