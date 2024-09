Sinner-Fritz, la finale domenica alle 20 su Sky

Primo italiano di sempre in finale a Flushing Meadows, Jannik Sinner affronterà Taylor Fritz per vincere il secondo Slam della carriera. Per il 26enne californiano, invece, sarà la prima finale major. Appuntamento domenica alle 20, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

C'è un nuovo appuntamento con la storia per Jannik Sinner che domenica alle ore 20, sull'Arthur Ashe Stadium di New York (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), giocherà la finale degli US Open contro Taylor Fritz. Primo italiano di sempre in finale nel singolare maschile su 144 edizioni, Sinner può diventare anche il primo azzurro a vincere più di un major nell'era Open dopo il trionfo agli Australian Open. Per farlo dovrà battere il n. 12 al mondo, reduce dal derby vinto contro Frances Tiafoe e alla prima finale Slam in carriera. Il bilancio nei precedenti è in equilibrio: 1-1. Teatro di entrambi i confronti il cemento di Indian Wells. Nel 2021 la vittoria di Fritz, nel 2023 il successo di Jannik. Adesso il terzo atto che mette in palio un titolo Slam.