Acapulco: Arnaldi e Cobolli si fermano al 2° turno

Stop negli ottavi all'ATP 500 di Acapulco per Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dallo statunitense Ben Shelton e dal greco Stefanos Tsitsipas.

Il match più combattuto è stato quello di Matteo Arnaldi , sconfitto da Ben Shelton con lo score di 7-6(1), 3-6, 6-3 in due ore e 33 minuti di gioco . Uscito tra gli applausi del pubblico messicano sulla Grandstand, Arnaldi ha giocato alla pari con l'ex semifinalista degli US Open, ma alla lunga ha pagato le difficoltà al servizio: solo il 49% di prime in campo, cinque doppi falli e il 48% di punti vinti con la seconda. Shelton, di contro, ha chiuso il match con 33 vincenti e appena 5 gratuiti, conquistando così i quarti di finale ad Acapulco 30 anni dopo papà Bryan.

Tsitsipas supera Cobolli e fa 70 quarti ATP

Applausi anche per Flavio Cobolli. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il romano ha lottato per due ore contro Stefanos Tsitsipas, abile a spuntarla in due set (6-3, 7-6) con una rimonta nel tiebreak del secondo parziale da 5-2 in favore di Cobolli che aveva recuperato un break di svantaggio nel decimo gioco. "Non era una montagna facile da scalare, è stata una rimonta incredibile" ha spiegato Tsitsipas che ha raggiunto il 70° quarto di finale in carriera nel circuito ATP.