Darderi si ferma nei quarti: vince Tabilo in 2 set

Darderi si ferma nei quarti di finale a Santiago, battuto da Tabilo con lo score di 6-0, 7-5 in un'ora e 16 minuti di gioco. Un ko che non cancella quanto di buono fatto nello swing sudamericano dall'italoargentino che lunedì sarà n. 73 al mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

