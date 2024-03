Riecco Giorgi: batte Boulter e va al 2° turno

Prestazione notevole di Giorgi che concede solo cinque game alla britannica Boulter, reduce dal trionfo a San Diego, e ritrova la vittoria dopo due mesi. La marchigiana affronterà venerdì la ceca Noskova. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 17 marzo

Camila Giorgi ritrova il sorriso a Indian Wells . Reduce da quattro ko consecutivi e scivolata fuori dalle prime 100 al mondo, l'azzurra ha superato il primo turno del WTA 1000 statunitense battendo a sorpresa la britannica Katie Boulter , n. 27 WTA e reduce dal successo a San Diego, con lo score di 6-3, 6-2 in un'ora e 18 minuti di gioco. La marchigiana ha giocato benissimo dall'inizio alla fine, ritrovando così una vittoria dopo due mesi di digiuno : la prima (e unica) della stagione risaliva allo scorso 31 dicembre a Brisbane contro la statunitense Stearns. Giorgi ha sempre imposto il suo gioco, mettendo in difficoltà Boulter con un ritmo alto e tanti vincenti di dritto .

Al 2° turno contro Noskova

Giorgi, che a Indian Wells vanta come miglior risultato gli ottavi di finale nel 2014, affronterà al secondo turno la 19enne Linda Noskova, testa di serie n. 26 del tabellone. Tra la ceca e Giorgi, che si affronteranno venerdì (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), non ci sono precedenti. All'orizzonte c'è poi il possibile terzo turno contro la n. 1 al mondo, Iga Swiatek.