Vincono Rublev e Zverev, fuori Khachanov

Rublev supera l'ostico debutto contro Murray annullando quattro set point nel primo parziale. Esordio senza difficoltà per Zverev, De Minaur e Tsitsipas mentre esce di scena Khachanov, battuto dal brasiliano Seyboth Wild.

Le teste di serie iniziano bene il cammino al Masters 1000 di Indian Wells, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 17 marzo. All'esordio nel torneo, i big hanno rispettato tutti i pronostici vincendo in due set. Il match più atteso era quello di Andrey Rublev, reduce dalla squalifica a Dubai, impegnato contro Andy Murray. Il russo ha vinto con lo score di 7-6, 6-1, mettendo in discesa una partita con tante difficoltà nel primo parziale in cui ha annullato quattro set point sul 4-5. Più facile, invece, l'esordio di De Minaur, Zverev e Tsitsipas che non hanno avuto difficoltà rispettivamente contro il giapponese Daniel, l'australiano O'Connell e il francese Pouille. L'unica sorpresa della notte è il ko di Karen Khachanov. Il n. 15 al mondo, campione due settimane fa a Doha, ha perso contro Thiago Seyboth Wild con lo score di 6-1, 7-5. Per il brasiliano, entrato in tabellone dalle qualificazioni, è la quarta vittoria consecutiva in California.