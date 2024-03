Sonego-Norrie LIVE dalle 20 su Sky Sport Tennis

Per la prima volta al 2° turno a Indian Wells, Lorenzo Sonego sfida il britannico Cameron Norrie, n. 28 al mondo e campione in California nel 2019. Il match è in diretta dalle 20 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Più tardi debutterà Luca Nardi, impegnato contro il cinese Zhang

