Cocciaretto ko al 1° turno: vince Stearns

La marchigiana perde all'esordio in California contro la statunitense Stearns, pagando lo scarso rendimento al servizio e le difficoltà da fondo. Nella notte in campo Paolini e Giorgi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sconfitta all'esordio al WTA 1000 di Indian Wells per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, n. 60 al mondo, è stata battuta dalla statunitense Peaton Stearns nel match rinviato di 24 ore dopo la pioggia di giovedì. Cocciaretto ha perso con lo score di 6-3, 6-2 in un'ora e 35 minuti di gioco, al termine di una partita in cui non è mai riuscita a mettere in difficoltà l'avversaria da fondo. Stearns è stata più solida, mentre l'azzurra ha faticato anche al servizio, raccogliendo appena il 48% di punti con la prima e il 29% (4 su 14) con la seconda. Stearns si regala così il secondo turno contro la n. 2 al mondo Aryna Sabalenka. Per Cocciaretto, invece, è la settima sconfitta stagionale in un 2024 finora altalenante.