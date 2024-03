Funziona la coppia che ha regalato punti fondamentali all'Italia per il trionfo in Coppa Davis: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego vincono e si divertono nel doppio a Indian Wells, dove raggiungono gli ottavi dopo il netto successo contro i russi Rublev e Khachanov. E con Parigi 2024 alle porte, è lecito sognare. Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Più si divertono e più vincono. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego approdano agli ottavi del torneo di doppio di Indian Wells, dopo il netto successo contro i russi Rublev/Khachanov. 7-5, 6-1 i parziali per gli azzurri in un'ora e 12' di gioco, in cui hanno dimostrato affiatamento e determinazione. Jannik e Lorenzo sono tornati insieme dopo le enormi soddisfazioni ottenute lo scorso anno, quando sono stati decisivi nel trionfo in Coppa Davis a Malaga. Un buon test per il campione degli Australian Open in vista del match con Struff (il secondo a partire dalle 21 italiane, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW), ma soprattutto con l'obiettivo a medio termine del torneo olimpico di doppio a Parigi 2024. Ora gli aspetta una sfida molto complicata contro lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos (n.5 del seeding), due tra i favoriti per il successo finale.