Matteo Berrettini è pronto per rientrare il campo, oltre sei mesi dopo il suo ultimo match ufficiale. Come previsto il romano, scivolato al n°154 del mondo, sarà al via dell'Arizona Tennis Classic, il Challenger 175 sul duro che prende il via martedì a Phoenix. L'italiano, che non scende in campo dallo scorso US Open (ritiro per infortuunio alla caviglia contro il francese Arthur Rinderknech), debutterà contro Hugo Gaston, numero 85, mai affrontato in carriera. In tabellone anche Fabio Fognini, reduce dall'eliminazione al 2° turno a Indian Wells: il ligure sfiderà lo statunitense Michael Mmoh, 26enne numero 125 del mondo, con cui ha vinto l'unico precedente. Guidano il seeding l'americano Eubanks e l'austriaco Ofner, possibile incrocio per Berrettini ai quarti.