Finisce al 2° turno la corsa nel torneo di doppio di Lorenzo Sonego e Jannik Sinner a Indian Wells: gli azzurri sono stati battuti da Grenollers/Zeballos 7-6, 6-3. Ai quarti invece Bolelli e Vavassori, seconda miglior coppia nella Race.

Finisce al secondo turno la corsa di Lorenzo Sonego e Jannik Sinner nel torneo di doppio a Indian Wells. I due azzurri, decisivi in coppa Davis e con un occhio a Parigi 2024, hanno ceduto 7-6, 6-3 alla navigata coppia formata dall'argentino Horacio Zeballos e dallo spagnolo Marcel Granollers (otto titoli in doppio compresi cinque Masters 1000). Un'ora e 35 minuti di partita, in cui alla fine ha prevalso l'esperienza e l'abitudine a giocare in doppio. Avanzano invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che accedono ai quarti di finale grazie al forfait del britannico Jamie Murray e del neozelandese Michael Venus, ottavi favoriti del seeding. Continua dunque l'ottimo 2024 del bolognese e del torinese, seconda miglior coppia nella Race in vista delle ATP Finals di Torino.