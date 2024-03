Come reagireste se vostro figlio o vostro fratello battesse, da lucky loser, un certo Novak Djokovic in uno dei masters 1000 più importanti del circuito? La risposta possono darla Dario, Raffaella e Niccolò Nardi, rispettivamente genitori e fratello di Luca, capace di imporsi sul numero uno al mondo al terzo turno di Indian Wells. Felicità mista ad incredulità, queste le emozioni della famiglia Nardi nel video, dove manca la sorella Giulia che seguiva Luca da Milano, e postato sui social da Matteo Mosciatti, giornalista e co-autore del libro “Lemon Bowl- storie di vita e Tennis” in cui Luca Nardi, uno dei giocatori lanciato da questo torneo giovanile, raccontava il suo approccio al tennis "con leggerezza, ma non superficialità". "Ha fatto ace! Non ci credo!", esclama il fratello che poi resta come senza parole mentre il papà napoletano esulta in dialetto: "Maro'... c'ha fatt' chist'!". E la mamma, in sottofondo, quasi sembra commuoversi.

