Impresa Nardi: battuto Djokovic, è agli ottavi

Luca Nardi, n. 123 ATP, compie un'impresa battendo da lucky loser il n. 1 al mondo Novak Djokovic in tre set. Una partita semplicemente perfetta del 20enne pesarese che raggiunge così gli ottavi di finale dove affronterà Paul.

L'impresa è servita. Luca Nardi si regala una notte da star al Masters 1000 di Indian Wells, battendo a sorpresa il n. 1 al mondo Novak Djokovic. La vittoria più importante in carriera per il 20enne pesarese che ha giocato una partita semplicemente perfetta, chiudendo con lo score di 6-4, 3-6, 6-3 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Un successo da record per Nardi, n. 123 al mondo ed entrato in tabellone da lucky loser dopo il ritiro di Tomas Etcheverry: mai un giocatore con una classifica così bassa aveva sconfitto Djokovic in un Masters 1000 o in uno Slam.

Il racconto del match Nardi ha confezionato un capolavoro giocando a livello altissimo contro il suo idolo, di cui ha il poster in camera da letto. Proprio Luca è il primo ad ottenere il break nel match. Nel quinto game Djokovic cede il servizio da 40-15 con quattro punti persi di fila, commettendo tre errori. Nardi è solido al servizio, non concede palle break e chiude il primo set dopo 44 minuti. Nole, in difficoltà negli spostamenti e parecchio nervoso, riesce nel secondo set a reagire, complice il calo di Nardi che perde due volte il servizio e commette qualche gratuito di troppo. Sembra l'inizio della rimonta di Djokovic, invece nel terzo set Nardi prende di nuovo in mano le redini del match. Stavolta il break decisivo arriva nel sesto gioco, mantenuto preziosamente dal 2003 di Pesaro fino alla fine del match.

I record e l'ingresso in top 100 Grazie a questa vittoria Nardi entra prepotentemente in top 100 per la prima volta in carriera: virtualmente è n. 95 al mondo. Il successo con Djokovic, però, regala anche tanti record al giovane azzurro, allievo di Giorgio Galimberti. È il primo lucky loser nella storia capace di battere Nole, il terzo giocatore fuori dalla top-100 a sconfiggere il serbo dopo Vesely a Dubai 2022 e Juan Martin Del Potro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Nardi, inoltre, è il quarto giocatore con il ranking più basso di sempre capace di sconfiggere il numero 1 al mondo.

Agli ottavi contro Paul Per la prima volta agli ottavi di finale di un Masters 1000, Nardi affronterà lo statunitense Tommy Paul, n. 17 al mondo reduce dalla vittoria contro Ugo Humbert con un doppio 6-4. Tra il pesarese e l'americano non ci sono precedenti. Sognare non costa nulla per Nardi che una settimana fa perdeva al 2° turno di qualificazioni contro Goffin e oggi ha riscritto la sua storia.

