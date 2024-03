Paolini ko negli ottavi: vince Potapova in tre set

Paolini si ferma dopo sette vittorie consecutive, battuta dalla russa Potapova in tre set dopo quasi due ore di gioco. L'azzurra non perdeva un match esattamente da un mese: l'ultimo ko risaliva al 12 febbraio contro Navarro a Doha. Il WTA 1000 di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Jasmine Paolini si ferma negli ottavi di finale al WTA 1000 di Indian Wells. Reduce da sette successi consecutivi, l'azzurra ha perso contro la russa Anastasia Potapova, n. 33 al mondo, con il punteggio di 7-5, 0-6, 6-3 in un'ora e 48 minuti. Una partita in riserva per Paolini, apparsa fisicamente scarica dopo i tanti match giocati nelle ultime settimane. L'azzurra ha sbagliato tanto (34 gratuiti a referto) contro una Potapova in palla, brava a reagire nel terzo set dopo il 6-0 subito nel secondo parziale.

Il racconto del match L'inizio è equilibrato e il primo set scivola velocemente fino all'ottavo game, vero turning point del parziale. Paolini strappa il servizio a Potapova, ma dal 5-3 in favore dell'azzurro arriva una serie di quattro game di fila in favore della russa con un parziale di 17 punti a 4. Un vero e proprio black-out per Paolini, con tanti gratuiti concentrati nel finale del set. Il passaggio a vuoto, però, lo accusa anche Potapova, ma nel secondo set. La russa è fallosa al servizio (42% di prime e sei doppi falli) e Paolini ne approfitta vincendo il set con un netto 6-0. Nel terzo set, tuttavia, mancano le energie a Paolini che subisce il gioco di un'ottima Potapova che per la terza volta in carriera accede ai quarti di finale di un WTA 1000.

Verso Miami con il best ranking La sconfitta di Potapova non cancella quanto di buono fatto finora da Paolini, in netta ascesa dopo il trionfo al WTA 1000 di Abu Dhabi. L'azzurra si presenterà adesso al torneo di Miami con il best ranking da n. 14 al mondo, posizione conquistata dopo il trionfo negli Emirati Arabi Uniti e consolidata a Indian Wells. Paolini, che nei prossimi mesi avrà pochi punti da difendere, è distante appena 60 pt dal 13° posto di Haddad Maia e circa 500 dalla top 10.