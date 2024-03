Galimberti: "Nardi stupisce, ha il fuoco dentro"

Giorgio Galimberti, coach di Luca Nardi, racconta a Sky Sport la crescita del pesarese dopo la vittoria con Djokovic: "Mi ha stupito la crescita degli ultimi due mesi, con Zhang e Djokovic è stato cinico nel terzo set. È un predestinato con grande potenziale, ma deve crescere. Ha il fuoco dentro e l'ha dimostrato con Nole. Entrare tra i primi 100 è importante per accedere al Roland Garros". Alle 21 l'ottavo di finale con Paul live su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

