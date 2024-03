Novak Djokovic ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Miami, in programma su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 31 marzo: lo riporta la stampa serba. Il numero uno del mondo, reduce dalla sconfitta contro Nardi a Indian Wells, non ha punti da difendere in Florida (dove manca dal 2019) e tornerà dunque in Europa per la stagione sulla terra rossa. A cominciare dal torneo di Montecarlo, anche questo in diretta Sky dal 6 al 14 aprile

GLI HIGHLIGHTS DI DJOKOVIC-NARD A INDIAN WELLS