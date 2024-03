Adesso è ufficiale: Novak Djokovic non sarà al via del Masters di Miami, secondo 1000 della stagione al via il prossimo 20 marzo e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. "A questo punto della mia carriera devo bilanciare la vita privata con gli impegni sul campo. Tornerò nei prossimi anni", ha scritto il n°1 del mondo sui social. Alcaraz e Sinner saranno dunque le prime due teste di serie del seeding

