Sarà la nona sfida tra i due, in palio la finale e anche il secondo posto del ranking. L'order play sarà ufficializzato nella serata di venerdì, ma è probabile che Sinner-Alcaraz sarà la prima semifinale, in programma dalle 21.30 di sabato 16 marzo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, in palio la finale del torneo e il secondo posto del ranking ATP. Una rivincita per l'altoatesino, visto che il suo percorso a Indian Wells dello scorso anno era terminato proprio contro lo spagnolo (poi campione) in semifinale. Sinner ha eliminato con un doppio 6-3 Lehecka, mentre Alcaraz ha avuto la meglio di Zverev nel match segnato anche dalla clamorosa invasione delle api. foto e video Zverev-Alcaraz sospesa per invasione... di api!

A che ora si gioca Sinner-Alcaraz? Le semifinali del torneo si giocheranno sabato 16 marzo, con prima partita in programma dalle 21.30 e la seconda a seguire. L'order play non è ancora stato ufficializzato (lo sarà nella serata di questo venerdì) ma, considerando l'ordine in cui hanno giocato i quarti di finale, è possibile che Sinner-Alcaraz aprirà come prima semifinale. La diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Pero-Bertolucci al commento.

Spareggio per il secondo posto Atp Come detto, in palio non c'è solo la finale ma anche la posizione nel ranking alle spalle di Novak Djokovic. Infatti, chi dei due trionferà a Indian Wells si prenderà la seconda piazza della classifica ATP. Sinner potrebbe quindi ulteriormente ritoccare il record italiano di posizione più alta mai raggiunta nel ranking. approfondimento La situazione del ranking Atp in tempo reale

I precedenti Alcaraz si è avvicinato al match sottolineando come Sinner sia "il miglior tennista al mondo in questo momento". Ma cosa dice il testa a testa tra i due? Finora i due si sono affrontati in otto precedenti tra Challenger e ATP, il primo nell'ormai lontano 2019 ad Alicante, con vittoria 6-2, 3-6, 6-3 dello spagnolo. Il bilancio è in perfetta parità (4-4). tennis Sinner-Alcaraz atto IV: i precedenti della saga