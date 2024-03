Si chiude oggi il primo Masters 1000 della stagione: alle ore 22 sul Court 1 si affrontano per il titolo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, nella riedizione della finale del 2023, vinta dallo spagnolo. Il match in diretta dalle 22 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

E' il giorno della finale a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. A giocarsi il titolo saranno, esattamente come lo scorso anno, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Il match è in programma alle ore 22 italiane (le 14 in Italia) e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Lo spagnolo ha eliminato in rimonta Jannik Sinner, fermando a 19 la sua striscia vincente e bissando il successo ottenuto lo scorso anno nel deserto californiano. Vittoria complicata anche per il russo, numero 4 del seeding, che si è imposto 1-6, 7-6, 6-2 sull'idolo di casa Tommy Paul, n°17 del ranking. Sono cinque i precedenti, con Alcaraz che comanda 3-2 compresa la finale di Indian Wells dello scorso anno, quando vinse con un netto 6-3, 6-2.