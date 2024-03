Sorteggiato il tabellone del Masters di Miami, secondo appuntamento 1000 della stagione. Jannik Sinner, 2^ testa di serie del seeding, è nella parte bassa e potrebbe incrociare in semifinale Daniil Medvedev, mentre la rivincita con Alcaraz potrà esserci solo in finale. Ecco il 1° turno degli italiani, compreso il rientrante Berrettini che se la vedrà con Murray. Il Masters da mercoledì 20 marzo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non c'è sosta per il grande tennis, che si sposta dal deserto della California alla Florida. Dopo Indian Wells, è la volta di Miami, secondo Masters 1000 della stagione, al via mercoledì 20 marzo e da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sorteggiato il tabellone, con Jannik Sinner 'promosso' seconda testa di serie dopo il forfait di Novak Djokovic. Azzurro che comanda la parte bassa e che sfiderà al 2° turno (dopo il bye all'esordio) il vincente di Cachin-qualificato. Per il finalista dello scorso anno possibile incrocio in semifinale con Daniil Medvedev (che lo battè in finale nel 2023), mentre la rivincita con Carlos Alcaraz potrà avvenire solo in finale, domenica 31 marzo. Sono ben 7 gli azzurri già nel main-draw, in attesa delle qualificazioni. Il più atteso è ovviamente Matteo Berrettini, tornato in campo a Phoenix dopo quasi 7 mesi e capace di raggiungere la finale: il romano, con il ranking protetto, sfiderà l'ex n°1 del mondo Andy Murray.