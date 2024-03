Carlos Alcaraz ha parlato a Sky Sport dopo il trionfo di Indian Wells, dando appuntamento a un amico tra un paio di settimane: "E' una vittoria speciale, soprattutto per i momenti difficili degli ultimi mesi e per l'infortunio alla caviglia. Sono stato forte mentalmente. Mi piace giocare contro Jannik, l'anno scorso abbiamo giocato contro il semifinale, speriamo quest'anno di vederci in finale a Miami...". Il Masters 1000 da mercoledì 20 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

L'ALBO D'ORO DI MIAMI