Dopo le api a Indian Wells, a Miami ci sono i...gatti. Un altro curioso fuoriprogramma con un micio che ha fatto invasione durante il match tra Venus Williams e Diana Shnaider. Il gatto è entrato durante il quarto game del secondo set, uscendo velocemente dalla parte opposta del campo. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 31 marzo

