Ultimo allenamento per Jannik Sinner alla vigilia dell'esordio al Masters di Miami, che vedrà il campione degli Australian Open sfidare venerdì Andrea Vavassori. Problema al gomito visto contro Alcaraz sparito, grande attenzione alla parte fisica e simulazione di partita contro il tedesco Struff. Nel video le ultime notizie dal nostro inviato Angelo Mangiante. Il torneo di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

