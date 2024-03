Tsitsipas e Fritz ko, Paul si ritira: i risultati

Cadono altre teste di serie nella parte bassa del tabellone: Shapovalov elimina Tsitsipas, Seyboth Wild batte a sorpresa Fritz. Fuori anche Tiafoe mentre Paul si ritira per un infortunio alla caviglia. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continuano a cadere le teste di serie nella parte bassa del tabellone al Masters 1000 di Miami. Dopo Rublev, saluta la Florida anche Stefanos Tsitsipas. Il greco, n. 10 al mondo, ha perso contro un ritrovato Denis Shapovalov che ha chiuso l'incontro con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 37 minuti. Una vittoria che segna la rinascita del canadese che non vinceva 2 match di fila in un Masters 1000 da agosto 2022 e non batteva un top 20 da Vienna 2022, quando sconfisse Taylor Fritz. Proprio l'americano è uno degli altri big usciti di scena, battuto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, n. 76 al mondo ed entrato in tabellone dalle qualificazioni, con lo score di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora. Una partita perfetta giocata da Seyboth Wild, abituato a grandi imprese visto che meno di un anno fa eliminò Medvedev al Roland Garros. Il brasiliano è stato impeccabile al servizio, vincendo l'85% di punti con la prima. Da dimenticare, invece, la partita di Fritz, segnata da 21 errori gratuiti.