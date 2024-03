Sinner: "Sono contento, condizione fisica buona"

L'altoatesino commenta la vittoria nel derby contro Vavassori: "Ho giocato bene i punti importanti, sono riuscito a giocare meglio rispetto a venerdì. La condizione fisica è buona". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È soddisfatto Jannik Sinner dopo la vittoria al debutto nel Masters 1000 di Miami contro Andrea Vavassori. Una partita spezzata in due giorni causa pioggia, giocata meglio alla ripartenza dall'altoatesino: "Avevo idea di cosa aspettarmi e ho giocato meglio - spiega Sinner a Sky Sport - Posso essere contento di come mi sono adattato alle condizioni. Era una partita difficile. Intanto sono contento per Vavassori perché è un bravo ragazzo e sta facendo una buona carriera. Io sono riuscito a gestire bene i punti importanti". L'azzurro si è poi soffermato sulla condizione fisica: "La condizione fisica è buona. A Indian Wells non c'era tanta umidità, oggi era veramente umido. Mi sento preparato per queste condizioni".