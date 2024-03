Jannik Sinner dà l'assalto al torneo di Miami, sfuggitogli lo scorso anno in finale. L'azzurro è nella parte bassa del tabellone e potrebbe prendersi la rivincita contro Danill Medvedev, che lo battè 12 mesi fa. Prima però ci sono altri ostacoli da superare. Qui il tabellone e i possibili avversari dell'azzurro nella corsa al titolo. Il Masters da mercoledì 20 marzo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

