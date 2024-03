Paolini al 3° turno: battuta Volynets in due set

Paolini raggiunge il 3° turno del WTA 1000 di Miami battendo l'americana Volynets in due set grazie a una ripartenza perfetta nella giornata di sabato. Ad attenderla nel round successivo c'è Emma Navarro, n. 20 al mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio positivo al WTA 1000 di Miami per Jasmine Paolini. La numero 1 azzurra si è qualificata per il terzo turno del torneo statunitense battendo l'americana Katie Volynets, n. 121 al mondo, con lo score di 7-6(8), 7-5 in poco più di due ore complessive di gioco. Un match su due giorni per Paolini visto che l'incontro era stato interrotto venerdì sul 7-6, 4-5. Una partita che fino a quel momento era stata segnata dal grande equilibrio, con la toscana costretta ad annullare due set point nel tiebreak del primo set. Alla ripartenza nella giornata di sabato, però, Paolini è stata perfetta con un break a zero e tre game consecutivi vinti che le hanno consentito di chiudere il match. L'azzurra, che ha vinto per la prima volta in carriera a Miami e vanta un bilancio di 8 vittorie negli ultimi 9 match giocati, tornerà in campo domenica per il terzo turno contro un'altra statunitense, la n. 20 al mondo Emma Navarro. Sarà il terzo confronto fra le due: finora il bilancio è 2-0 per Navarro che quest'anno ha già battuto Paolini nel torneo di Doha.