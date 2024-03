Sabalenka, ritorno in campo con vittoria

La bielorussa numero 2 al mondo aveva ottenuto dagli organizzatori di scendere in campo con un giorno di ritardo dopo che lunedì era stata colpita dalla notizia della morte dell'ex fidanzato. Significativo l'abbraccio finale con l'amica Badosa al termine del match vinto in due set

Aryna Sabalenka è tornata in campo al torneo di Miami per la prima volta dopo la tragedia di lunedì, quando il suo ex fidanzato Konstantin Koltsov, quarantaduenne ex attaccante dei Pittsburgh Penguins di hockey, è morto sucida (secondo la polizia) volando giù dal balcone dell'albergo in cui alloggiava. La bielorussa n.2 del mondo ha battuto in due set 6-4, 6-3 la spagnola Paula Badosa accedendo ai sedicesimi di finale. Al termine del match significativo l'abbraccio fra le due tenniste.