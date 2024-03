Paolini si ferma al 3° turno: vince Navarro

Terza sconfitta in altrettanti precedenti per Paolini contro Navarro: la statunitense ha vinto con lo score di 6-2, 3-6, 6-0, dominando il parziale decisivo. L'azzurra tornerà a breve in Europa per la stagione su terra: attualmente è iscritta al WTA 500 di Stoccarda, al via il 15 aprile. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT