Sesta giornata di gara al Masters 1000 di Miami, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un lunedì dedicato al 3° turno nella parte alta del tabellone maschile con un azzurro in campo. È Lorenzo Musetti, reduce dalla vittoria all'esordio contro Safiullin. L'azzurro, che in Florida non vinceva un match dal 2021, affronterà lo statunitense Ben Shelton, n. 16 del seeding. Sarà il secondo confronto in carriera tra i due che si erano sfidati lo scorso anno sull'erba del Queen's, con la vittoria di Musetti in tre set. Il match è in programma sul Buch Buchholz come 4° a partire dalle ore 17 italiane. All'orizzonte c'è il possibile ottavo di finale contro Carlos Alcaraz che sarà impegnato oggi contro l'eterno Gael Monfils, fresco della vittoria numero 550 in carriera.