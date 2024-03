Sascha Zverev si libera dello statunitense Eubanks e si qualifica per gli ottavi di finale del Masters di Miami: martedì se la vedrà con il russo Khachanov. Nella notte tocca alle due prime teste di serie del seeding: Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev si qualifica per gli ottavi di finale del Masters di Miami (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Il tedesco, quarta testa di serie del seeding, ha faticato quasi due ore per liberarsi dello statunitense Chris Eubanks, sconfitto con i parziali di 7-6, 6-3. Per Sascha 15^ vittoria in carriera a Miami: il recordman tedesco Nicolas Kiefer è distante solo una lunghezza. Zverev sfiderà martedì il russo Karen Khachanov, numero 16 del mondo, che ha superato dopo quasi tre ore di lotta l'argentino Fran Cerúndolo con il punteggio di 6-1, 7-5, 7-6.