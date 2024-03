Daniil Medvedev ai quarti del Miami Open: il russo, terza testa di serie, ha superato con i parziali di 7-6, 6-0 il tedesco Dominik Koepfer, n°50 del ranking. Attende ora il vincente di Ruud-Jarry. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Soffre un set Daniil Medvedev, che poi 'dilaga' contro il malcapitato Dominik Koepfer, numero 50 del ranking. 7-6, 6-0 i parziali per il russo, n°3 del seeding e possibile avversario in semifinale di Jannik Sinner. Dopo un primo set in cui si è fatto rimontare un break di vantaggio, chiudendo 7-5 non senza qualche patema, il campione di Roma ha poi preso il largo nel secondo parziale, in cui non c'è stata più storia. Mercoledì affronterà il vincente di Ruud-Jarry.