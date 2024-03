Musetti sorride: "Miglior match degli ultimi mesi"

Lorenzo Musetti ritrova il sorriso dopo il successo che lo manda negli ottavi a Miami, dove sfiderà Carlos Alcaraz: "E' la vittoria più bella degli ultimi mesi sul campo, figlia dell'atteggiamento e della mentalità. Gli ho sempre fatto giocare una palla in più. Grazie anche a Veronica, che mi ha permesso di venire qui a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile". E stasera non prima delle 20.30, la sfida con Alcaraz: in diretta su Sky Sport Max (canale 205) e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti regala spettacolo nel match in cui si aspettava soprattutto 'bum bum' Shelton. Il carrarino, che contro Safiullin aveva ritrovato un successo che a Miami mancava dal 2021, ha liquidato l'americano in due set dopo una prova maiuscola, solida e ovviamente spettacolare. Si tratta dell'ottava volta per Musetti tra i migliori 16 di un Masters 1000: ora lo attende Carlos Alcaraz. Il match, non prima delle 20.30, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.