Jannik Sinner commenta il successo con O'Connell che lo ha proiettato ai quarti di Miami: "Sono stato forte mentalmente, perché sono finito subito sotto e le condizioni non erano semplici. Ho comunque trovato la soluzione, l'importante era vincere. Con Machac sarà dura, sta giocando libero e bene. C'è da stare attenti, dovrò alzare il livello se vorrò vincere". Guarda il video dell'intervista di Angelo Mangiante. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-O'CONNELL, HIGHLIGHTS