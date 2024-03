Imprevisto per Jarry prima del quarto di finale contro Medvedev. Durante il riscaldamento, il cileno ha colpito involontariamente una raccattapalle, costretta a uscire dal campo. Jarry è corso subito dall'altra parte della rete per sincerarsi delle condizioni della ragazza e scusarsi. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-MEDVEDEV, A CHE ORA SI GIOCA