Sinner ritrova Medvedev sulla sua strada due mesi dopo il trionfo agli Australian Open. Sarà l'undicesimo confronto tra l'azzurro e il russo: stavolta c'è in palio la finale del Masters 1000 di Miami. L'incontro, in programma venerdì con orario da definire, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Terza semifinale in quattro partecipazioni al Masters 1000 di Miami per Jannik Sinner. Dopo aver battuto nei quarti il ceco Machac, l'azzurro affronterà venerdì in semifinale Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria con il cileno Jarry. Un remake della finale dello scorso anno dell'Hard Rock Stadium (vinta dal russo in due set), ma soprattutto un nuovo confronto tra Jannik e Medvedev due mesi dopo la finale degli Australian Open che ha regalato a Sinner il primo Slam in carriera. leggi anche Sarà ancora Jannik vs Medevdev: tutti i precedenti

Quando si gioca Sinner-Medvedev all'ATP Miami Si sa la data, ma non si sa ancora l'orario del match che verrà comunicato dagli organizzatori del torneo nella serata italiana di giovedì. Le semifinali si giocheranno venerdì 29 marzo in due slot: alle 20 e alle 24 italiane. Sinner e Medvedev, che hanno giocato un giorno prima rispetto ai tennisti impegnati nella parte alta del tabellone, potrebbero scendere in campo nella prima semifinale, alle ore 20. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il percorso di Sinner e Medvedev a Miami Sinner è reduce dalla vittoria (la 20esima stagionale) contro il ceco Tomas Machac, n. 60 al mondo. Una prestazione in crescendo per l'altoatesino che nel torneo ha perso un set contro Griekspoor al 3° turno, la partita più complicata finora disputata dall'italiano a Miami. "Mi sento più in forma rispetto a un anno fa, posso competere ore e ore" ha spiegato Sinner dopo i quarti. Percorso netto, invece, per Medvedev che ha vinto quattro match senza perdere set: battuti nell'ordine l'ungherese Fucsovics, il britannico Norrie, il tedesco Jarry e il cileno Jarry.

Sinner-Medvedev, tutti i precedenti 2020 - Marsiglia (2° turno): Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2

- Marsiglia (2° turno): 2021 - Marsiglia (quarti): Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4

- Marsiglia (quarti): b. Sinner 6-2, 6-4 2021 - ATP Finals (round robin): Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8)

- ATP Finals (round robin): b. Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8) 2022 - Vienna (quarti): Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2

- Vienna (quarti): b. Sinner 6-4, 6-2 2023 - Rotterdam (finale): Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2

- Rotterdam (finale): b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2 2023 - Miami (finale): Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3

- Miami (finale): b. Sinner 7-5, 6-3 2023 - Pechino (finale): Sinner b. Medvedev 7-6(2), 7-6(2)

- Pechino (finale): b. Medvedev 7-6(2), 7-6(2) 2023 - Vienna (finale): Sinner b. Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3

- Vienna (finale): b. Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3 2023 - ATP Finals (semifinale): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1

- ATP Finals (semifinale): b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1 2024 - Australian Open (finale): Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3