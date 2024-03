Alla ricerca dei minimi particolari: così per Jannik Sinner è trascorsa la vigilia della sfida con Medvedev. Tanti time out durante l’allenamento in cui ha definito la tattica contro il russo. Vento e caldo, ma è pronto mentalmente e fisicamente per una sfida stellare contro un osso davvero. L'incontro, in programma oggi non prima delle ore 20, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-MEDVEDEV, TUTTI I PRECEDENTI