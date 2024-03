Sinner-Dimitrov, la finale domenica su Sky

Domani, domenica 31 marzo, si giocherà la finale dell'ATP di Miami tra Sinner e Dimitrov. Inizio non prima delle ore 21 sul Centrale dell'Hard Rock Stadium. L'azzurro è a caccia del suo secondo titolo 1000 e della 2^ posizione nel ranking mondiale. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW , il prepartita dalle 20.30 su Sky Sport 24

E' ufficialmente partito il countdown per la finale tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, in programma domani, domenica 31 marzo (non prima delle ore 21), nel torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. L'azzuro è stato protagonista di una partita senza storia durata poco più di un'ora: ha battuto Daniil Medvedev nella semifinale di Miami concedendo solo tre game all'avversario. Il bulgaro, invece, si è liberato anche di Sascha Zverev (4 del seeding) con i parziali di 6-4, 6-7, 6-4 e ha conquistato la sua terza finale in un 1000 della carriera. Con la finale conquistata, Jannik Sinner ora è a una sola vittoria dal diventare n. 2 al mondo al termine del Masters 1000 di Miami.