Il nuovo n.2 al mondo ha parlato a Sky dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami: "Era la terza finale qui per me, ma stavolta ho gestito meglio tutto anche fuori dal campo. Oggi ho vinto i punti giusti e questo ha fatto la differenza". Auguri e ringraziamento all'Italia: "Sento la vostra energia. Se uno è predestinato per lavorare, i risultati arrivano. Ci vediamo a Monaco". Il torneo di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 14 aprile GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE DI MIAMI

Mai nessun italiano così in alto nella storia. Ci è riuscito Jannik Sinner, nuovo n.2 al mondo (sorpassato Alcaraz nel ranking ATP) dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami. Buona la terza per il tennista azzurro, che qui aveva perso con Hurkacz (nel 2021) e con Medvedev l'anno scorso, ma stavolta ha spazzato via Grigor Dimitrov in un'ora e 6 minuti con il punteggio di 6-3, 6-1. Si tratta del suo 13° titolo in carriera (e il 2° Masters 1000 dopo Toronto 2023), soddisfazione raccontata ai microfoni di Sky: "Le finali sono sempre speciali. Quando si gioca la domenica significa che è già un ottimo risultato. È stata la terza volta per me a Miami, stavolta gestita meglio su tutto e anche fuori dal campo. Sono davvero contento. Non ho giocato benissimo a inizio torneo, ma sono cresciuto durante. Tatticamente ho giocato bene oggi, ho vinto i punti giusti e questo ha fatto la differenza". approfondimento Sinner conquista Miami e diventa n. 2: Dimitrov ko

"Grazie italiani, ci vediamo a Monte-Carlo" "Medvedev e Dimitrov sono due giocatori totalmente diversi - ha detto Jannik a Sky -, ma questo è il bello del tennis. Trovare la soluzione giusta. Ora c’è la terra, io impiego un po’ a trovare il ritmo. Vediamo come gestisco le cose". In chiusura un messaggio a tutti gli italiani: "Buona Pasqua, volevo ringraziare tutti voi. Sento tanta energia da parte vostra, io sto cercando metterla in campo e oggi ci sono riuscito molto bene. C’è tanto lavoro dietro. Nella mia mentalità, senza lavoro non ci saranno mai risultati. Se uno è predestinato per lavorare, i risultati arrivano. Grazie a tutti, ci vediamo in Italia visto che Monte-Carlo è lì vicino…”. approfondimento Sinner sale a 13 trionfi: tutti i titoli ATP vinti

"Orgoglioso del risultato e della gestione" "Sono orgoglioso del risultato - ha detto Jannik prima della premiazione -, ho iniziato la settimana soffrendo un po'. Non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il proseguo del torneo mi sono sentito sempre meglio, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni. Cerco di migliorare e godermi il momento, non so se questa sarà l'ultima volta che vivrò questa situazione. Adesso arriva la terra battuta e sarà diverso". approfondimento Sinner scavalca Alcaraz: è il nuovo n. 2 al mondo