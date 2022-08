A Umago Sinner ha vinto il primo torneo del suo 2022. A 20 anni l'azzurro ha conquistato 6 titoli su 7 finali giocate. Quando arriva in fondo, l'altoatesino non sbaglia quasi mai (unica eccezione la sconfitta di Miami con Hurkacz nel 2021). Considerando le prime 7 finali giocate in carriera dai tennisti in attività, soltanto Ernests Gulbis ha fatto meglio del numero uno italiano. In questa classifica, in cui spicca l'assenza d Federer, si nota come Sinner abbia fatto meglio di mostri sacri come Nadal e Djokovic