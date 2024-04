Sinner, ascolti record per finale Miami su Sky

Ascolti sempre più da record per il tennis su Sky: 1 milione 511 mila spettatori medi complessivi, 8,3% di share e 2 milioni e 600 mila spettatori unici per il trionfo di Sinner al Miami Open contro Dimitrov. E' record per un Masters 1000 su Sky

Ascolti sempre più da record per il tennis su Sky: ieri la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov - dalle 21.18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 511 mila spettatori medi e 2 milioni 600 mila spettatori unici, con l’8,3% di share e il picco di 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in occasione del match point. È record per un Masters 1000 su Sky, che ha ottenuto un risultato solo di poco inferiore al miglior match di tutti i tempi su Sky, la finale Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Ottimi ascolti anche per gli studi: grande seguito per il post gara, che ha raggiunto ben 590 mila spettatori medi complessivi, oltre 1 milione di spettatori unici e il 3,8% di share. Bene anche il pre partita, che ha raccolto 254 mila spettatori medi complessivi.