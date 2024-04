Con una prova eccellente, Matteo Berrettini lascia la miseria di 3 giochi al kazako Shevchenko e si qualifica al 2° turno del torneo ATP 250 di Marrakech. Il romano vince 6-2, 6-1 e attende ora lo spagnolo Jaume Munar. "Le vittorie di Sinner ci spingono a dare il meglio", ha detto il romano. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

E' un Matteo Berrettini extralusso quello che si qualifica al 2° turno del torneo ATP 250 di Marrakech . Il romano, n.35 ATP e in tabellone con il ranking protetto, ha infatti superato senza problemi il kazako Alexander Shevchenko , n.58 del ranking e 6 del seeding. Il 27enne romano, alla terza apparizione nel circuito dopo il lungo stop dovuto all'infortunio alla caviglia rimediato a New York, si è imposto con i parziali di 6-2, 6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Per Matteo una partita solida, con il 56% di prime in campo e 'soli' 3 ace, ma anche appena 4 punti concessi con la prima e due palle break salvate alla grande (sempre con il servizio) nell'unico game in cui ha rischiato. Al 2° turno Berrettini se la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar, n.73 ATP.

Berrettini: "Le vittorie di Sinner ci spingono a dare sempre di più"

"E' fantastico essere tornato dopo tanto tempo, mi è mancato giocare. Voglio divertirmi a giocare, mi godo ogni partita. Ho bisogno di stare in campo, è stato un match molto positivo per me e sono felice. E' un momento straordinario per i tennisti italiani, siamo in tanti. Jannik ha fatto un grande lavoro, sta vincendo tanto. Le sue vittorie ci spingono a dare il meglio. Il tennis italiano sta andando bene, ci sono tanti giovani. E' un grande momento, come dimostra anche la vittoria in Davis"