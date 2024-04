Giovanni Malagò loda Jannik Sinner, che a Miami è diventato il primo azzurro nell'Era Open a conquistare due Masters 1000 e a issarsi sino al n°2 del ranking mondiale: "Sta riscrivendo la storia, giorno dopo giorno. Siamo prima di tutto orgogliosi del suo atteggiamento oltre che dei suoi risultati sportivi". Jannik sarà uno dei grandi favoriti per l'oro olimpico a Parigi 2024: "Il Coni, ma in generale tutto lo sport italiano, è felice nel leggere e sentire questa sua voglia di fare bene a Parigi. C’è un elemento che fa capire la sua intelligenza, perché anche il torneo più prestigioso, che sono i 4 slam, ci sono tutti gli anni, mentre i Giochi arrivano una volta ogni 4 anni, quindi devi essere in forma in quel determinato momento".