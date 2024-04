Alcaraz si allena con un braccio fasciato. VIDEO

C'è curiosità sulle condizioni di Carlos Alcaraz che alla vigilia del Masters 1000 di Monte-Carlo si è allenato con una fasciatura al braccio destro. Lo spagnolo, che non ha parlato delle sue condizioni, ha accompagnato tutti i colpi senza spingere eccessivamente. Una situazione da tenere d'occhio in vista dell'esordio al 2° turno contro Auger Aliassime o Nardi. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile

ATP MARRAKECH, LA FINALE DI BERRETTINI LIVE