Tennis, The Insider da questa sera su Sky

A partire da questa sera, su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, la rubrica "Monte-Carlo The Insider". Stefano Meloccaro svela i segreti del dietro le quinte del torneo e parla con alcuni dei suoi protagonisti. Novità di quest'anno una mini-rubrica di Flavia Pennetta

Amici appassionati tennisti, sinneriani di ogni ordine e grado, ovunque voi siate. Eravate in pensiero, eh…? E facevate bene, perché non ci vedevamo da un po’. Ma tranquilli, da Monte-Carlo in poi, torniamo. Ovvero, torna The Insider, il dietro le quinte del tennis. Il punto di vista più intimo sul mondo dei grandi torneo e dei relativi protagonisti. L’occhio - talvolta indiscreto - delle nostre telecamere, quello che coglie i dettagli, i close up le espressioni dei fenomeni.