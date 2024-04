Berrettini insegue il titolo, LIVE alle 16 su Sky

Tornato in finale dopo un anno e mezzo, Berrettini insegue un titolo che manca da giugno 2022 al Queen's. L'avversario sarà lo spagnolo Carballes Baena, campione in carica sulla terra marocchina. La finale sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Un titolo in palio nel circuito maggiore, come non accadeva da Napoli 2022. Sensazioni provate di nuovo da Matteo Berrettini che all'ATP 250 di Marrakech ha riconquistato una finale che mancava da un anno e mezzo. Un solo avversario separa il romano dal titolo che chiuderebbe il cerchio dopo 7 mesi di stop per infortunio: si tratta di Roberto Carballes Baena, n. 64 al mondo, che difende il titolo vinto un anno fa in Marocco. A caccia dell'ottavo titolo in carriera (l'ultimo risale a giugno 2022 al Queen's), Berrettini è reduce dalla maratona in semifinale con Navone. Più semplice, invece, l'ultima sfida dello spagnolo che ha impiegato poco più di un'ora per battere Kotov. Tra i due ci sono tre precedenti, tutti su cemento (due indoor e uno outdoor): il bilancio è 2-1 per Matteo.