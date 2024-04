Il tabellone di Monte-Carlo: 4 italiani in campo

Sa di deja-vu il possibile cammino a Monte-Carlo di Jannik Sinner: nella sua parte di tabellone ci sono Medvedev e Dimitrov, battuti in semifinale e finale a Miami. Debutto contro Korda o Davidovich Fokina. Altri tre azzurri al via: Musetti (debutterà con Fritz), Arnaldi (impegnato con Ruusuvuori) e Berrettini (esordio con Kecmanovic). Il Masters 1000 di Montecarlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 14 aprile

Inizierà contro Korda o Davidovich Fokina il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 14 aprile. Un sorteggio ricco di insidie per Sinner, testa di serie n. 2 e inserito nella parte bassa del tabellone. Prima di una possibile semifinale contro Medvedev (sarebbe il remake di Miami) o Zverev, Jannik potrebbe incontrare sulla sua strada il kazako Bublik negli ottavi di finale e uno tra Rune (come già accaduto un anno fa nel Principato) o Dimitrov (già finale a Miami) nei quarti. Carlos Alcaraz, invece, è stato inserito nella parte alta del tabellone, quella guidata da Djokovic. Oltre a Sinner ci sono altri tre italiani in tabellone. Musetti debutterà contro Taylor Fritz, Berrettini affronterà il serbo Kecmanovic e Arnaldi sfiderà il finlandese Ruusuvuori.