Nuovo show di Bublik nel 1° turno del Masters 1000 di Monte-Carlo contro Coric. In difficoltà al servizio all'inizio del secondo set, il kazako ha offerto la propria racchetta alla raccattapalle. "Puoi battere tu per me?" ha detto Bublik alla ragazza (titubante e imbarazzata dalla situazione) che ha servito due volte, ma senza riuscire a mandare la palla al di là della rete. Il gioco è poi ripreso regolarmente, con Bublik sconfitto con un doppio 6-1

